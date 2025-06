A propósito de la reciente firma por parte del Estado peruano, del acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como el Acuerdo BBNJ, y en razón de las múltiples opiniones al respecto por algunos entendidos (y otros no tanto), me permito hacer algunas precisiones.

El Acuerdo BBNJ se adoptó el 20 de junio de 2023 después de casi dos décadas de negociaciones. Es crucial para abordar la triple crisis planetaria y alcanzar los objetivos globales relacionados con los océanos. Garantizará la participación justa y equitativa en los beneficios de las actividades con respecto a los recursos genéticos marinos y la información digital de secuencias de los recursos de alta mar y de los fondos marinos internacionales. No se aplica a la pesca regulada por el derecho internacional pertinente ni las actividades relacionadas con la pesca.

Asimismo, permitirá el establecimiento de áreas marinas protegidas (AMP) y otras herramientas de gestión basadas en áreas en alta mar y áreas de fondos marinos internacionales; evaluará los impactos acumulativos de las actividades a desarrollarse en dichas áreas; y facilitará la cooperación en el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología marina para ayudar en su implementación.

Requiere la ratificación de 60 Estados para entrar en vigor. A la fecha, 136 Estados lo han firmado (entre ellos Perú) y 51 lo han ratificado.

No hay incongruencia con las funciones, atribuciones, jurisdicción y competencias de ninguna autoridad peruana. La situación jurídica de quienes no son Estados parte de la CONVEMAR no se verá afectada. El establecimiento de una futura AMP en la Dorsal de Nazca que se extiende hacia los fondos marinos permitiría el seguimiento, control y vigilancia de las actividades humanas en esa zona de la Alta Mar.

El Acuerdo BBNJ no solo no es lesivo para el Perú, sino que ofrecerá diversos beneficios y fortalecerá nuestra posición como País Marítimo.