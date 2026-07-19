Existe una paradoja silenciosa en las relaciones humanas: quienes mas generosidad y apoyo nos ofrecen suelen ser, precisamente, los que más terminamos descuidando. Es como si la confianza nos diera permiso para postergar un agradecimiento, olvidar una cortesía o dar por sentado que el otro siempre estará allí.

Pero la confianza nunca debería ser excusa para la desconsideración. Cuando lo es, aparecen los desaires: un favor que nunca se reconoce, una invitación que jamás se devuelve, un gesto que pasa inadvertido porque se volvió costumbre. Son omisiones pequeñas que, acumuladas, pesan más que las palabras.

Hay quienes ofrecen tiempo, experiencia o cariño sin esperar nada a cambio, porque creen en los demás o entienden la generosidad como una forma de construir comunidad. Aun así, no son pocas veces que esa entrega suele responderse con indiferencia o falta de reciprocidad. No siempre hay mala intención: a menudo es solo ligereza, una falsa seguridad de que quien siempre ha estado presente seguirá estándolo, sin importar cómo se le trate o cualquier gesto de descortesía.

También ocurre que algunas personas se acercan a otras solo mientras necesitan algo: abrir una puerta, resolver un problema, alcanzar una meta. Conseguido el objetivo, el interés se desvanece y el reconocimiento queda pendiente. Sin advertirlo, el otro deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio, y pocas cosas empobrecen tanto un vínculo como ese utilitarismo.

La gratitud no consiste en devolver exactamente lo recibido, como si la vida llevara una contabilidad de favores. Consiste en reconocer al otro, hacerlo sentir valioso y corresponder con respeto, presencia y consideración. A veces basta una llamada, un mensaje, una invitación o un sincero “gracias” para recordar que ningún gesto de generosidad debería darse por descontado.

Los gestos tienen memoria: revelan quiénes somos cuando ya no necesitamos nada de los demás. Utilizar a las personas y luego tratarlas con descuido, aunque sea involuntariamente, dice más de quien lo hace que de quien lo recibe.

Quizá todos deberíamos preguntarnos si cultivamos relaciones o simplemente administramos conveniencias. La verdadera confianza no autoriza a descuidar a quienes nos tendieron la mano; al contrario, nos compromete a cuidarlos aún más. Al final, la calidad de una persona no se mide solo por lo que logra, sino por la manera en que honra, agradece y corresponde al cariño, la confianza y la generosidad que un día recibió.