En los procesos electorales subnacionales, la quema del material electoral o la interrupción del proceso son hechos frecuentes. No es lo deseable, pero es la realidad. Ante estas situaciones, los JEE o los anteriores Plenos del JNE, en segunda instancia, declaraban la nulidad por la pérdida del material, especialmente de las actas electorales, que eran el único instrumento utilizado para el conteo de votos.Sin embargo, nos encontramos ante nuevas reglas, aprobadas a último momento, que permitirían recuperar, en la medida de lo posible, la voluntad popular expresada en las urnas.Pese a ello, existe un caso particular que ha demostrado, una vez más, la necesidad de reformar el sistema. A más de un mes de la elección, la situación de San Juan de Bigote ha terminado. Tras varias idas y vueltas con el JEE de Morropón, donde el Pleno del JNE resolvió tres veces el mismo caso en distintos momentos y ante la negativa de realizar el reconteo, finalmente, el JNE consideró posible salvar los votos de 2 de las 23 mesas electorales, pese a que el JEE había declarado su nulidad en reiteradas ocasiones.No obstante, el Pleno o el JEE terminará haciendo lo mismo, pues la elección distrital igualmente será anulada. El resultado será el mismo, pero al menos se salvaron los 415 votos válidos regionales que de todas maneras no cambiaran la historia de esa elección que a diferencia de una elección municipal no tiene una elección complementaria.No obstante, el orden de los factores no altera el producto final, la anulación. Nuevamente, nos encontramos ante tiempo y recursos invertidos sin un rumbo claro, reglas fijas ni profesionales especializados en materia electoral.

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