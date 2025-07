No es casualidad que tanto Rafael López Aliaga, César Acuña y Keiko Fujimori, evidentes candidatos a la Presidencia de la República, hayan puesto la luz de los reflectores en los jóvenes, sobre quienes se han lanzado a coquetear con miras a las próximas elecciones generales. Y es que, según la última encuesta de CPI para RPP, 2.6 millones de peruanos entre 18 y 24 años votarán por primera vez.Y esa cantidad de muchachos puede inclinar la balanza en la primera vuelta. Vamos, no todos votarán por el candidato chévere, pero el 50 % de ellos no define aún por quién apostar, cosa que tiene maravillados a los candidatos al Ejecutivo, como los primeros que se han asomado en las redes sociales, cada uno a su modo con sus aciertos y torpezas en su estrategia política.Tampoco es un tiro al aire que López Aliaga tenga mejor enganche con los jóvenes entre 18 y 24 años, tal como lo señala la encuesta en mención. En este año trajo a dos streamers para conectar su imagen con los nuevos votantes, quienes no escuchan propuestas sino que buscan empatía, alguien que los escuche y los entienda, que hable como ellos y, si se puede, le lance propuestas.Porque hay que entender que los jóvenes son rebeldes, no confían mucho en los políticos, creen que les va igual con o sin ellos, han perdido la esperanza. De ahí que más de la mitad de chicos no tienen definido al candidato. Pero, lo que se debe entender es que no se debe menospreciar la corriente juvenil, sus deseos, su futuro, sus intereses.