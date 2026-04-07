El aspirante presidencial Alfonso López Chau se quitó la careta y en su afán por ganar votos, ha ofrecido en Puno que de llegar a Palacio de Gobierno, indultará al golpista Pedro Castillo, con lo que el postulante de Ahora Nación ha pasado a engrosar la lista de candidatos pretenden pasar por agua tibia un vil intento por romper el cauce constitucional e imponer una dictadura.

Pero no solo eso. López Chau también ha ofrecido indultar a los “presos políticos”, como si en este país existieran, y promover un cambio de la actual Constitución, tal como prometen los radicales y extremistas de izquierda como Roberto Sánchez y Ronald Atencio. Y eso que el líder de Ahora Nación pretendía mostrarse como un hombre de centro.

Aunque lo haya negado por mucho tiempo, estaba claro que López Chau era un castillista asolapado. Imposible olvidar cuando entre 2022 y 2023, siendo el rector, abrió las puertas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), para alojar a la gente que llegaba de provincias para marchar –en muchos casos con violencia– contra la vacancia del golpista.

Sería bueno que si en otro arrebato de sinceridad, López Chau nos cuenta la verdad sobre su detención por estar implicado en el asalto a un banco en 1970; y de su amistad con el brutal terrorista Víctor Polay Campos, al que defendió en el pasquín de su banda armada. Ojalá sea posible.