El retorno a la presencialidad absoluta y obligatoria de los senadores y diputados, tanto en sesiones del pleno como en el trabajo de comisiones, es una necesidad que no puede ser postergada por más tiempo, pues la modalidad de trabajo que se creó para la pandemia de COVID-19 no tiene por qué ser mantenida hasta ahora en que han pasado más de cuatro años del fin de esa tragedia.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) ha presentado una propuesta con la finalidad de eliminar la virtualidad, la cual debería ser respaldada por todas las bancadas para cerrar con esa oscura etapa vista en el Congreso que acaba de terminar funciones, en que los legisladores votaban desde sus casas o la playa, mientras veían fútbol, o sin saber ni qué asunto se estaba tratando.

Además, como ha señalado el senador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), la presencialidad permite que al término de las sesiones y votaciones, los legisladores den la cara ante la prensa y expliquen a la opinión pública sus posturas en los debates y el sentido de sus votos, algo que se ha perdido en los últimos años gracias a la virtualidad que ha pasado a ser la norma y no la excepción.

Además, en un Poder Legislativo que como institución está muy venido a menos por lo visto desde años anteriores, resulta un tiro a los pies el insistir con no acudir presencialmente a las sesiones del pleno y las comisiones. Vayan a trabajar, que para eso los han elegido y para eso se les paga.