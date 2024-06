Dentro de pocos días se realizarán las Elecciones Europeas 2024. Todo indica que las agrupaciones políticas de derecha seguirán ganando espacio frente a los de centro e izquierda. En plena campaña, la ultraderechista Marine Le Pen fue con todo contra el presidente francés Emmanuel Macron. “No respeta tu opinión, porque no te respeta a ti”, dijo. Conceptos como este -que tienen mucho de verdad- le ha generado gran popularidad y por ello es favorita para convertirse en eurodiputada.

Salvando la distancias, en nuestro país, esa frase calza precisa para el Congreso, que en los últimos días está produciendo leyes y reformas constitucionales a ritmo de fábrica japonesa. Pero las hace sin respetar nuestra opinión, solo de acuerdo a asus intereses.

Es evidente que los congresistas hacen lo que quieren porque pueden y no tienen contrapeso. Ni el más de 90% de rechazo de los peruanos los amilana. Ni por ello guardan prudencia. Creo que están seguros que pueden hacer leyes para su propio beneficio, robar, negociar bajo la mesa, cambiar la Constitución y no les pasará nada. Viven en otra realidad, parece que no supieran los sacrificios y penurias de la gente para sobrevivir en el país. Encima quieren que desde el 2026 haya más parlamentarios.

El problema es que nosotros los pusimos allí y ahora los dejamos que hagan lo que les venga en gana, principalmente ampliar sus privilegios.

A propósito del último título del Real Madrid en Europa, el defensa Dani Carvajal recordaba que una vez le preguntaron: “¿cómo hacen para concretar remontadas imposibles y hazañas memorables?, ¿es algo propio del Real Madrid?, ¿qué sienten ustedes?”. El futbolista español respondió: “Yo no sé si hay algo o no en nosotros, pero los rivales creen que sí, eso es lo importante”. Ese es el asunto en nuestro país. La gente cree que lo que hace el Congreso es inevitable y por eso encoge los hombros y mira a otro lado. Así perdemos todos. Así pierde la democracia. Hace falta políticos con ideas nuevas y con otra actitud que conduzcan al Perú a mejores tiempos.