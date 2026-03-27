La reciente aprobación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031 del MEF evidencia una inaceptable marginación presupuestal para el centro del país. Mientras el norte y el sur reciben casi el triple de fondos, la Macrorregión Centro apenas cuenta con S/ 10,853 millones programados. Peor aún, la Nueva Carretera Central (NCC) no fue incluida, en tanto que Lima infla su presupuesto capitalino a casi ocho veces más que el de toda nuestra macrorregión.

Frente a esto, existe un evidente doble discurso del Ejecutivo. Públicamente prometen recursos, pero en la práctica, su PNI y la Resolución Ministerial N° 117-2026-EF/41 del MEF imponen un bloqueo fiscal con techos presupuestales que hacen inviable inyectar el capital inicial se requiere para no paralizarse en 2027 y 2028 como obra pública (Fast Track). Al asfixiar este modelo, el MEF pretende empujar la NCC hacia una Asociación Público-Privada (APP). Las cifras de esta imposición son nefastas: elevaría el costo total de S/ 52,000 millones a más de S/ 84,000 millones, requeriría el doble de aporte inicial y postergaría la culminación de la obra del 2031 al 2042, imponiendo peajes asfixiantes.

La única salida viable es el Proyecto de Ley (PL) 14141, formulado por la Cámara de Comercio de Huancayo (CCH). Este PL opera como una Ley de Endeudamiento Especial que asegura el modelo de Obra Pública sin emitir deuda en 2027 y 2028, apalancando S/ 6,000 millones iniciales mediante saldos de balance para evitar la trampa del MEF. A partir de 2028, garantiza el financiamiento con Bonos Soberanos y un fideicomiso macrorregional.

Hacemos un llamado de acción urgente. A los congresistas de Junín y las otras 5 regiones: cerrar filas para asegurar la aprobación del PL 14141 en esta legislatura. A los gobernadores regionales: conformen urgentemente la Mancomunidad Macrorregional de la NCC para asumir el poder de decisión y vigilancia social. Nuestras regiones no pueden seguir siendo espectadores pasivos frente al centralismo de algunos burócratas de Lima con un trato desigual al resto del país.