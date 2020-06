Una pregunta que debemos hacernos a raíz del asesinato de un ciudadano negro por un policía blanco en los EE.UU., es la siguiente: ¿En qué momento de la historia de la sociedad humana se produjo el dominio del hombre blanco sobre el hombre negro?. Vamos a explicarlo. Tengamos presente que no todos los hombres que habitan la Tierra tuvieron el mismo desarrollo histórico. Mientras los blancos europeos y asiáticos habían entrado al sedentarismo (establecidos en un solo lugar) durante el neolítico, y luego monopolizaron el uso de la fuerza durante la Edad de los Metales, que les permitió formar ejércitos para la conquista, los negros africanos seguían en el nomadismo (errantes) y en completa etapa tribal estacionados en el paleolítico, durante la Edad de Piedra. Esta realidad de enormes diferencias durante la Pre Historia, entonces, hizo que luego, los modos de producción, quedaran en manos de los más desarrollados que fueron los blancos que, contando con medios más idóneos, -la escritura-, en realidad no les fue difícil someter al hombre negro, convirtiéndolo en esclavo. El racismo, histórica y culturalmente, no es otra cosa que la expresión de ese dominio con desdén, creando en el blanco la errada idea de la superioridad sobre el negro, que la encontramos desde la mitología griega, que fue racista, pues se cuenta que la furia de Zeus lo llevó a soltar rayos de fuego sobre las sabanas africanas, hasta la actualidad pues persiste el estereotipo de que el botón para un hotel debe ser un hombre negro. Todo lo que hace la ignorancia cuando no se invierte en la educación para corregir el proceso cultural histórico.