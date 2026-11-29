El debate generado por la disposición de la Ley de Presupuesto 2027 que exceptúa temporalmente al Poder Ejecutivo de exigir experiencia laboral específica para determinados funcionarios y directivos de libre designación y remoción, merece una reflexión que vaya más allá de los titulares periodísticos.

El Perú necesita atraer talento profesional al Estado, venga de donde venga. Durante años, la administración pública ha enfrentado dificultades para incorporar especialistas, empresarios, ejecutivos y profesionales con amplia experiencia en el sector privado. Sin embargo, sería un error atribuir exclusivamente a la Ley 31419 esta barrera: dicha norma ya reconocía la experiencia privada y, mediante la Ley 32507, se ampliaron las equivalencias para acreditar experiencia específica.

La disposición para 2027 introduce un cambio adicional: mantiene la exigencia de formación académica y experiencia laboral general, pero suspende temporalmente la acreditación de experiencia específica para los nombramientos comprendidos en ella.

¿Dónde están las ventajas? Primero, permite incorporar profesionales con trayectorias valiosas que no necesariamente encajan en los requisitos tradicionales de la administración pública. Segundo, facilita el intercambio de conocimientos entre el sector privado y el Estado. Tercero, puede reducir barreras que privilegian determinadas trayectorias laborales sobre las capacidades reales de una persona.

Pero también existen riesgos. La experiencia específica no es necesariamente burocracia: puede demostrar conocimiento de una materia, capacidad de conducción y familiaridad con las responsabilidades del cargo. En puestos de alta responsabilidad, esto podría facilitar designaciones basadas más en confianza o cercanía política que en competencias profesionales.

La solución no debería ser escoger entre requisitos rígidos y nombramientos sin suficientes garantías. El Estado necesita un sistema moderno de selección que combine cuatro elementos: formación pertinente, experiencia general, evaluación objetiva de competencias y resultados profesionales demostrables. Esta evaluación debe reconocer capacidades adquiridas en empresas, universidades, consultorías y organizaciones públicas, sin privilegiar un origen laboral sobre otro.

La excepción de 2027 puede ser una oportunidad para revisar cómo seleccionamos a nuestros directivos públicos. Sin embargo, su aplicación debería acompañarse de controles y evaluaciones que eviten que la flexibilidad se convierta en discrecionalidad sin responsabilidad. El Estado no necesita funcionarios que simplemente hayan aprendido a cumplir requisitos burocráticos. Necesita profesionales capaces de resolver problemas, gestionar recursos y generar resultados para los ciudadanos. Abrir las puertas al talento es necesario; garantizar el mérito y la transparencia es indispensable.