Quienes hemos practicado algún deporte sabemos que este nos enseña disciplina. Lo mismo ocurre con la música y la danza. La disciplina genera orden, y ese orden se traslada a otras facetas de nuestra vida: los estudios, el trabajo y las relaciones personales. El último sábado conversé con la directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú, iniciativa impulsada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, que utiliza la música como vehículo de transformación social de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las evaluaciones de impacto realizadas por GRADE en 2014 y 2018 reportan incrementos del 30% en la autoestima y del 34% en el gusto por el trabajo escolar, así como reducciones del 29% en la agresividad física y verbal y del 18% en las conductas de riesgo severas. Recordé también la experiencia de Vania Masías, quien, a través de D1, utiliza la danza con similares propósitos. ¿Qué tienen en común estas iniciativas? Liderazgo, pasión, gestión profesional y el acompañamiento del sector privado. El Estado también impulsa iniciativas similares. Una reciente evaluación de impacto de Orquestando, del Minedu, evidencia mejoras en la autoestima, la regulación emocional y las relaciones familiares, así como una reducción de los síntomas de depresión. Demostrar estos resultados abre oportunidades para masificar las intervenciones y captar mayores recursos de la cooperación internacional y del sector privado. El desarrollo social no es una tarea exclusiva del Estado. No todos los niños que practican música, danza o deporte serán profesionales en estas disciplinas. Pero muchos habrán adquirido herramientas y valores para toda la vida. Y ese es el mayor retorno de esta inversión.