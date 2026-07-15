Mientras Argentina e Inglaterra todavía alimentan preguntas, España respondió ayer la más incómoda del Mundial: Francia no guardaba nada.

Durante semanas compramos el relato. Que dosificaba, que jugaba con el freno de mano, que Mbappé y su corte de estrellas reservaban una versión feroz para cuando apareciera un rival de verdad.

Pues apareció.

España no necesitó desmontar una máquina. Le bastó con pedirle a Francia que funcionara bajo presión. Entonces desaparecieron el aura, la potencia y ese repertorio secreto. No cayó porque jugó su peor partido. Cayó porque, por primera vez, tuvo que jugar el partido que todos aseguraban que llevaba semanas preparando.

El error fue confundir eficacia con superioridad. Ganar sin despeinarse no significa necesariamente saber despeinarse cuando llega la tormenta.

España, en cambio, sí tenía una marcha más. Conservó su posesión narcótica, pero esta vez recordó que el arco rival también formaba parte de la puesta en escena. Yamal encontró espacios, la baja de Saliba abrió grietas y Francia terminó persiguiendo sombras, actividad que hasta ayer reservaba para sus adversarios. El resultado incluso fue amable.

El gran favorito había levantado un palacio sobre victorias cómodas. España tocó la puerta y descubrió que era escenografía.

Hoy Argentina e Inglaterra discutirán el otro boleto. Una sobrevive; la otra administra. Ambas deberían mirar lo ocurrido: las reputaciones ganan titulares, pero las finales las juegan quienes todavía tienen algo más que mostrar. Francia creyó que tenía tiempo. España demostró que no tenía respuesta.