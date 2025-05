Hace exactamente una semana, y en solo unas pocas horas, se agotaron las entradas para los dos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima los días 30 y 31 de enero de 2026. El artista puertorriqueño puso a disposición de sus fans en el mundo las localidades para su “Debí Tirar Más Fotos World Tour, y así como en nuestro país, el fenómeno en ventas de sus shows se repitió por todos lados. En España, por ejemplo, de dos recitales programados se ampliaron sus presentaciones a nada menos que 12 estadios; en Ciudad de México sucedió lo mismo y ahora ofrecerá ocho conciertos. Pero antes de lanzar infundios, jalarse los cabellos e indignarse por su éxito y trascendencia, veamos qué significa Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, en la industria. El cantante, nacido en Bayamón, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994, durante 2020, 2021 y 2022 fue el más escuchado en Spotify a nivel global, y en 2023 y 2024 se mantuvo entre los tres más escuchados. Presume orgulloso 15 premios Grammy (12 latinos y 3 estadounidenses), ha publicado seis álbumes de estudio, entre el que se incluye el exitoso “Debí tirar más fotos”, su más reciente disco en el que decidió rendirle un homenaje a sus raíces puertorriqueñas fusionando sus ritmos urbanos con géneros de la isla. Como propuesta musical se atrevió a cantar salsa en el tema “Baile inolvidable” y también no lo pensó dos veces para interpretar un bolero llamado “Turista”: ” En mi vida, fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría”. Y precisamente, ese tributo y reafirmación de su identidad latina y puertorriqueña ha conseguido que el artista, sume nuevas audiencias, que dejaron sus prejuicios en el camino y le han dado una nueva oportunidad al intérprete. Y es precisamente, esa forma de llevar su carrera, reinventarse en cada álbum y marcar tendencia, lo que le ha dado a Bad Bunny ese estatus de estrella de categoría mundial. Como sucede siempre, y en el caso del boricua no es la excepción, tiene sus detractores, gente que no lo soporta, que no le encuentra talento alguno, y hay quienes llenan sus conciertos, lo escuchan y lo han convertido en el ídolo que se mueve tanto en el mercado latino como en el del resto del mundo. Mientras tanto, el muchacho se alista a iniciar en julio sus 22 conciertos en Puerto Rico y de allí emprenderá su gira mundial. ¿Algo más tendrá que demostrar?