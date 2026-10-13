Con los debates por el pedido de facultades tanto en Diputados como en Senadores, va quedando muy claro que la composición del Poder Legislativo plagado de gente de izquierda radical y sus aliados, hará muy difícil el trabajo del Poder Ejecutivo incluso para afrontar asuntos tan delicados y –literalmente– de vida o muerte como pueden ser la lucha contra la violencia en las calles y los desastres humanos y materiales que puede generar el fenómeno El Niño.

En la Cámara Baja simplemente no hay los votos, a lo que se suman las posturas intransigentes de Juntos por el Perú y determinados personajes de sus grupos aliados como Buen Gobierno y Ahora Nación. Si miramos al Senado, quizá haya las adhesiones. Sin embargo, elementos nocivos al país como Iber Maraví y otros van a tratar de llevar todo hacia el grito y el escándalo a fin de “agudizar las contradicciones” y frustrar todo, incluso medidas en favor del ciudadano de a pie.

La teoría diría que el gobierno debería enviar al Congreso para su aprobación normas que cohesionen al país, en las que no haya mucho margen para el rechazo. Muy bien, pero qué más podría unir a Ejecutivo, Legislativo y a los peruanos en general si no es la lucha contra la extorsión y el sicariato, y el tratar de mitigar los efectos de El Niño, que va a castigar, como cada vez que se presenta, a los más pobres como son los pescadores, agricultores y gente que vive en viviendas precarias.

Mientras el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori afina una estrategia política que le permita avanzar frente a un Congreso hostil, igual tiene que seguir trabajando con las herramientas con que cuenta, que no son pocas. Los extorsionadores, sicarios, y ladrones que andan sueltos, tienen que ser eliminados o llevados ante la justicia sin pérdida de tiempo. El obstruccionismo de la gente de Roberto Sánchez y sus aliados, no debe ser pretexto para ponerse de costado.

Los ciudadanos deberían tomar nota de qué lado están ciertos legisladores, como esos que se oponen a todo en seguridad cuidadana, pero que en la reciente campaña electoral proponían a un asesino de policías y defensor de Sendero Luminoso como Antauro Humano, en el rol de “zar” contra la criminalidad. En estos momentos, ante temas tan sensibles, el país debería estar unido. Sin embargo, lo que se ve acá es pura zancadilla ideologizada. ¿Será piconería por la derrota del 7 de junio? Más que probable.