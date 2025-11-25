Saludamos que sin pérdida de tiempo, el presidente José Jerí haya viajado el domingo último a la ciudad de Tacna para supervisar, adoptar y anunciar medidas de control fronterizo destinadas a impedir el ingreso irregular de inmigrantes, que en muchos casos son protagonistas de actos de violencia que no hacen más que incrementar los índices de inseguridad que ya padecíamos.

El mandatario peruano llegó a la Ciudad Heroica luego que el candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, quien muy probablemente gané la segunda vuelta electoral y se convierta en mandatario de su país a partir del próximo año, lanzara un ultimátum a los ilegales que se encuentran en su territorio, especialmente venezolanos, a los que exigió salir de sus fronteras o regularizar su situación migratoria.

Es evidente que si los inmigrantes que se encuentran en Chile salen por su cuenta antes de verse en problemas o son expulsados, el primer país que van a pisar es el Perú a través de la frontera sur, por lo que el presidente Jerí ha anunciado la declaratoria en emergencia de toda la zona limítrofe y el incremento del resguardo, para evitar el ingreso irregular de extranjeros.

Correo es un diario fundado en Tacna hace 63 años y por lo tanto, somos conscientes de que la ciudad, nuestra ciudad de origen, no puede quedar convertida en lugar de alojamiento de gente que no cumpla con los requisitos que exigen las leyes peruanas para recibir con los brazos abiertos a quienes vienen con buenas intenciones.