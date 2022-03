Las circunstancias presagian que la consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia será que el nuevo Orden Mundial (OM) pasará de la dominante y monopolizadora Occidente por siglos hacia el ciclópeo y heterogéneo continente asiático. No lo creo descabellado. Veamos: 1° Una primera condición para que emerja un nuevo OM es que se produzca una coyuntura dialéctica de alcance e impacto globales, es decir, de carácter violento evidenciada en una colisión de los actores relevantes en el sistema internacional. Así, la guerra desatada en Europa del Este parece cumplir con este requisito desarrollado en la teoría de las Relaciones Internacionales, tal como lo fueron en su momento las diversas guerras en la historia: Púnicas, Médicas, del Peloponeso, de las Galias, de los Cien Años, de los Treinta Años, Primera y Segunda Guerra Mundial, etc.,-, que cambiaron drásticamente a la vida internacional. 2° En Asia se hallan los países más poderosos, también los más ricos y hasta los de mayor protagonismo en la agenda mundial: China, Rusia, India, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur, Taiwán, Indonesia, y los de Asia Menor (Israel, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etc.,). 3° Mientras la vieja Europa luego de la guerra de 1939 quedó destruida y sus Estados teniendo claro que su supervivencia dependía de una actuación en bloque -por eso el surgimiento de la Unión Europea asumida como una circunstancia de necesidad pues no fue un proceso político-económico gratuito-, el mundo asiático, en cambio, dominantemente tercermundista en la primera mitad del siglo XX, pasó a experimentar de las más increíbles mutaciones económico-financieras hacia el desarrollo en lo que los teóricos llamaron el “milagro asiático”, volviendo países ricos en pocos años a aquellas naciones por las que nadie daba un centavo. 4° Aunque los mayores conflictos localizados en los últimos 70 años en el planeta sucedieron en Asia: las guerras de Corea, Vietnam, Palestino-israelí, Afganistán, Golfo Pérsico, Irak, Siria y ahora Ucrania, lo cierto es que se produjeron porque allí abundan los recursos naturales: petróleo, gas, uranio, etc., de lo contrario, pasarían inadvertidos; y, 5° Como todo es cíclico, el dólar y la bolsa de Nueva York o el Nasdaq podrían ceder al yuan y a la bolsa de Shanghái o de Tokio.