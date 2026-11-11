El sacerdote agustino Fidel Alvarado, oriundo de Chulucanas, Piura, cuenta que cuando ya estaba en Roma como responsable del Dicasterio para los Obispos, su viejo amigo, monseñor Robert Francis Prevost, le confesó que “si pasara cualquier cosa” con el papa Francisco, cuya salud estaba resquebrajada, le gustaría volver al Perú, pues el cargo que tenía en El Vaticano era de confianza del pontífice argentino, y veía posible que quien lo suceda al frente de la Iglesia Católica le diga “hasta aquí nomás”.

Este episodio inédito, narrado por el religioso piurano a Renato Sandoval para el libro “León XIV en el Perú, el padre Roberto vuelve a casa convertido en papa”, publicado por este diario, es un reflejo de la humildad de monseñor Prevost, quien por más que se encontraba en el corazón de la Curia Romana, jamás se imaginó que podría ser elegido como el sucesor del apóstol Pedro. Más bien, pensaba que en cualquier momento podría ser “despedido” de su alto cargo.

Pero ese cruce de palabras entre el padre Alvarado y quien fuera su formador como sacerdote en Chulucanas a inicios de los años 90, también muestra el amor de Prevost por el Perú, a donde quería regresar a pasar sus últimos años de vida, sin imaginar que en la tarde del 8 de mayo de 2025, el humo blanco salido desde la Capilla Sixtina sería el anuncio al mundo de que él, el silencioso y observador “padre Roberto” para los peruanos, se había convertido en el sumo pontífice.

Recordemos que cuando monseñor Prevost era feliz como obispo de Chiclayo, donde incluso se había preocupado por aprender quechua a través de un curso virtual para poder, según sus palabras, comunicarse mejor con los feligreses de Incahuasi y Cañaris, en la sierra de Lambayeque, fue llamado para trabajar junto al papa Francisco, con quien se reunía todos los sábados por las mañanas en privado. Al despedirse de su querida diócesis, el hoy papa dijo que llevaría al Perú en su corazón.

Esta tarde, quien tenía previsto volver al país en silencio para permanecer discretamente en el país donde según confesión propia también consignada en el libro de Correo, aprendió “a descubrir el rostro de Dios en los pobres de Chulucanas”, regresa por todo lo alto convertido en papa para dar un mensaje de paz y unidad a católicos y no católicos, en momentos en que tanto lo necesitamos. Sus palabras y gestos serán de vital importancia para los peruanos, sus compatriotas.