Con la entrega de sus credenciales como presidenta electa, Keiko Fujimori dio ayer un paso decisivo hacia el inicio de un nuevo gobierno. Más allá del acto protocolar, la ceremonia simboliza el cierre de un intenso proceso electoral y el comienzo de una etapa en la que las promesas de campaña deberán transformarse en decisiones y resultados concretos.

Durante su discurso, la presidenta electa afirmó que el país inicia “una nueva etapa, un nuevo rumbo”, que debe estar marcado por el progreso, la paz y el reencuentro entre los peruanos. Son palabras que responden a una necesidad evidente. El Perú llega a este cambio de gobierno después de años de confrontación política, crisis institucional y una profunda polarización que ha debilitado la confianza ciudadana y frenado el desarrollo del país.

La entrega de credenciales marca el final de la competencia electoral. A partir de ahora comienza la verdadera prueba del liderazgo. Las expectativas son altas y el margen para el error es reducido. El país necesita un gobierno que no solo inspire esperanza, sino que sea capaz de convertirla en resultados.

El Perú merece iniciar esta nueva etapa con optimismo, pero también con una exigencia clara: que las palabras pronunciadas ayer se traduzcan en acciones que permitan construir un país más seguro, más próspero y más unido. Porque las credenciales otorgan legitimidad para gobernar; el buen gobierno será el que otorgue legitimidad para trascender.