El papa León XIV tiene más de 16 millones de seguidores en la red social X, ofrece a diario múltiples mensajes de reflexión oportuna ante la cotidianidad del mundo, incluyendo la postura universal de la Iglesia Católica frente a los atropellos globales, como la guerra en Ucrania. Es un influencer que convoca, que llama al cambio y no se queda en silencio ante la necesidad de los más pobres.

Por eso es que en el Perú, aprovechando su honorable visita en estos días, varias personas trataron de conectar con Robert Francis Prevost para incluir en su agenda temas que califican como abusos: la minería ilegal, la violencia en las calles, las muertes en marchas, la deforestación, entre otras tragedias que, a veces, aceptamos en nuestra convivencia por desidia o conveniencia social.

La personalidad del papa permitió que hable de la reconciliación con acciones. Esta postura es de doble vía, no solo pide que la gente acepte el perdón sino que muestre signos de cambio. No podemos hablar de voltear la página si quedan rezagos de resentimiento. Tampoco se debe exigir un discurso de concordia si por lo bajo estamos sacando la guadaña, como lo ocurrido con la periodista Fátima Aguilar, a quien han insultado por, supuestamente, querer silenciar una voz de protesta.

La visita del líder de la iglesia católica trajo un discurso de esperanza para varias familias que esperaban un pronunciamiento firme frente a su desánimo. “El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios”, puso en X el papa León XIV.