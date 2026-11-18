Siete días estuvo el papa León XIV –líder espiritual de la Iglesia Católica y jefe de Estado del Vaticano–, en su tierra donde, el 67% de los peruanos son católicos.

Quienes escucharon sus mensajes tuvieron claro que expresó el sentir de la mayoría postergada, de los que exigen justicia y reparación, así como de todos aquellos a los que la economía no considera y abandona. Monseñor Carlos Castillo abiertamente recordó a Bryan e Inti quienes aún esperan justicia.

De los países de América Latina que visitó, estuvo más días en el país llegando a Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Como jefe de Estado del Vaticano fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, quien no estuvo en su despedida por viajar a APEC en China. Este desplante marca las diferencias y prioridades de la mandataria. Es evidente que el mensaje del mayor líder espiritual no le gustó y buscó desconectarse de una realidad que la sobrepasa.

Aunque APEC es importante porque agrupa 21 economías y representa alrededor del 60% del PBI mundial, huyó de sus responsabilidades

León XIV expresa la Iglesia que se renueva y retoma la opción preferencial por los pobres, como él mismo dijera “los únicos que no pueden esperar son los pobres”, o “ la salud de nuestra vida y de la tierra van de la mano”, con lo que recordó a los defensores ambientales indígenas asesinados, enfatizando la custodia de la biodiversidad al hacer uso de la figura del shihuahuaco. Es la Iglesia comprometida que respetamos.