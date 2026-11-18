El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la audiencia pública de recuento de votos correspondiente al distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón, en cumplimiento de la resolución 4727-2026-JNE. El procedimiento se originó tras declarar fundados los recursos de apelación interpuestos por el personero legal del Partido Demócrata Somos Perú, revocando las resoluciones emitidas previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón. Solo hubo reconteo de votos en las mesas N° 071840 y N° 071845.

Con la presencia de la fiscal provincial de Lima, representantes del Ministerio Público y personeros legales de organizaciones políticas como Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, el Jurado Nacional de Elecciones inició las diligencias.

El material electoral procede de 23 mesas de sufragio del distrito de San Juan de Bigote. La secretaria general de la institución, la doctora Jessica Clavijo, mostró ante los presentes el contenido de las cajas remitidas, detallando la presencia de actas electorales con columnas de votos vacías, así como bloques de cédulas en blanco y algunas con marcas visibles.

Durante la revisión de la mesa de Sufragio N° 071823 al N°071826, los magistrados analizaron el estado de las cédulas y debatieron sobre los informes de fiscalización y las observaciones referidas a la cadena de custodia del material. Tras la deliberación del colegiado el Pleno determinó por mayoría que no procedía el recuento de votos para dichas mesas por no haberse protegido la cadena de custodia ordenando guardar el material.

El Pleno del Jurado tampoco optó por el recuento de los votos de las mesas de sufragio N°071827 a la N°071839 y de N° 071841 a la N° 071844 ya que en las cajas se encontró cédulas marcadas y destruidas, además de actas con firmas, sin conteo de votos, sin escrutinio. No obstante, en las mesas de sufragio N° 071840 y N° 071845 se inició con el recuento de votos.

Hasta el cierre de la edición, en la mesa de sufragio N° 071840 a gobierno regional por Somos Perú obtuvo 87 votos válidos, Alianza para el Progreso 59 y Podemos Perú 16.

Ante esta situación, el postulante del partido político Podemos, Guillermo La Torre, pasaría a segunda vuelta electoral con el candidato de Alianza Para el Progreso, Reynaldo Hilbck Guzmán, cuyas elecciones se desarrollarán el próximo domingo 6 de diciembre.