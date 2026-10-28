El papa León XIV, Robert Francis Prevost, nació en Chicago en 1955, se nacionalizó peruano el 2015 y “vuelve a su tierra”, del 11 al 16 de noviembre, como parte de una gira, que lo lleva a Uruguay, Argentina y Perú.

Tras ser elegido papa católico el 8 de mayo pasado, eligió llamarse León XIV, claro indicio de su postura al homenajear la figura de León XIII, durante cuyo mandato se publicó la encíclica “Rerum Novarum” planteando ya en 1891 el derecho a un salario justo de los trabajadores, cuestionando la acumulación excesiva y reclamando del Estado velar por el bien común, entre otros aspectos decisivos durante la revolución industrial.

León XIV es papa en tiempos de la inteligencia artificial, la que amenaza el empleo de miles de personas. Su papado señala la indignación por la concentración abusiva de la riqueza, y por los miles y millones de personas sin acceso a una vida digna. Llega al Perú cuando Oxfam nos recuerda que el 40% de los ingresos del país están en manos de solo el 1% de la población.

Jóvenes, ancianos, andinos y amazónicos se reunirán multitudinariamente en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz (Cajamarca), Cusco y Pucallpa, porque somos un pueblo mayoritariamente católico y estamos orgullosos de nuestro papa peruano que reconoce nuestra diversidad cultural.

Saludamos y recibimos a León XIV, por su compromiso y preocupación de los derechos de los trabajadores, comunidades amazónicas, la biodiversidad y su apertura a comunidades de diversidad sexual.

León XIV bienvenido a tu tierra.