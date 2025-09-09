El Ministerio Público ha validado a través de un peritaje oficial, la veracidad del audio en que el capitán PNP Junior Izquierdo conocido como “Culebra” dialoga con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien una y otra vez ha negado que sea su voz la que se escucha en esa conversación grabada en un chifa de San Borja en 2024.

En realidad, no es sorpresa lo establecido por los peritos, pues Santiváñez jamás ofreció al menos indicios que indiquen que el audio estaba editado o era producto de la inteligencia artificial. Lo cierto es que queda claro que tenemos como ministro a un farsante que además se ha negado en reiteradas veces a acudir al Ministerio Público para colaborar con los peritajes de homologación de voz.

Ante esto, ¿qué dice la presidenta Dina Boluarte? ¿Ella sabía que la versión de su ministro estrella era una farsa o se dejó sorprender? Ambas posibilidades son iguales de delicadas, pues si la mandataria le creyó a Santiváñez, debe ser la única peruana capaz de haber dado por cierto tremendo cuento.

Más allá del contenido del audio, que puede ser punible o no, lo grave es que tenemos a un ministro que miente, al extremo que llegó a decir que su voz pudo haber sido imitada por un actor cómico.

¿Qué dirá ahora el ministro que anda de viaje en Ginebra?, ¿que el peritaje es mentira? Él pudo ir a las diligencia de homologación de voz, pero optó por buscar pretextos para no acudir. Ya sabemos por qué.