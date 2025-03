Esperamos en algún momento, con la mejor buena fe, que el gobierno de la señora Boluarte entendiera que debía de comportarse como un gobierno de transición, un puente para transitar hacia una democracia por reconstruir. Todos los días los peruanos constatamos que esta dama no está avecindada en Palacio de Gobierno para cumplir un mandato provisional, sino que piensa que el pueblo la eligió como mandataria el 2021, pero además cree, y esto es lo más increíble y chistoso, que lo está haciendo estupendamente bien, que su “formidable” equipo de gobierno ha hecho trabajos de reforma (reforzamiento) para transitar del mejor modo hacia una sólida institucionalidad democrática. No se imagina doña Dina, que su gobierno en realidad sería lo más parecido a un puente colgante, por donde ella quiere hacer pasar hasta trailers.

Y hablando de puentes, el de Chancay, cuyo desplome ha ocasionado tres muertos y una cuarentena de heridos, es un botón de muestra inmejorable de la incapacidad e irresponsabilidad de este gobierno. Se le echa la culpa a las fuertes lluvias, a un gobierno anterior que ignoró un expediente técnico, al concesionario y finalmente a recientes obras que habrían minado las bases del puente colapsado y un largo etcétera. La verdad es que un gobierno debe estar en todas, en todo momento, ¿sino para qué es gobierno, para qué tiene todo un aparato estatal y asesores por doquier?

Señora presidenta: ¡Despierte! Vea usted la desgracia ocurrida en un centro comercial en Trujillo. No olvide que su techo es de vidrio y que la gente está harta de este gobierno incapaz. Cuidado que se caiga el suyo …¡y si sucede!… No culpe usted a la noche, no culpe usted a la playa, no culpe usted a la lluvia…¿será que no la aman?