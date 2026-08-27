La presidenta Keiko Fujimori prometió orden. Ahora debe demostrar que puede conseguirlo. El primer mes de gobierno todavía permite corregir el rumbo, pero no debería convertirse en el inicio de una interminable etapa de explicaciones.

Los peruanos están cansados de los discursos, de las promesas y de los procesos que nunca terminan. Quieren salir a trabajar, estudiar, abrir sus negocios y regresar a casa sin miedo.

Ya no bastan las buenas intenciones. Es momento de actuar. Y, sobre todo, de obtener resultados. El pedido de facultades legislativas es un paso importante. Esperemos que el Congreso se ponga a la altura de las expectativas.

Keiko Fujimori pidió la confianza de los peruanos para gobernar. El Congreso debe darle las herramientas que realmente necesite, pero el Ejecutivo tendrá que demostrar que sabe utilizarlas.

El Perú no necesita más tiempo perdido. Necesita decisiones, ejecución y resultados. Las facultades pueden ser el instrumento; la responsabilidad de hacerlas funcionar será del Gobierno.

El Perú ya conoce demasiado bien las consecuencias de convertir la política en una permanente batalla de supervivencia. Durante años, la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo terminó paralizando reformas, debilitando instituciones y alimentando una crisis de gobernabilidad que finalmente pagaron todos los ciudadanos.

No se trata de pedirle a la oposición que guarde silencio ni de otorgar al Gobierno un periodo de gracia indefinido. Se trata de exigir responsabilidad. Fiscalizar significa preguntar, investigar y exigir explicaciones cuando existen razones objetivas.