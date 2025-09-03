Nadie en su sano juicio se cree el cuento de que este gobierno de salida e inepto será capaz de levantar un penal nuevo en la isla El Frontón, ubicada a siete kilómetros del distrito chalaco de La Punta. Esto es puro humo que nos tratan de vender la presidenta Dina Boluarte y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, como una medida efectista para hacerle creer a los “inocentes” que este gobierno trabaja con mano dura contra la criminalidad que en verdad ni por asumo logra reducir.

Sin embargo, esta gran mecida nos puede costar muy caro a los peruanos, pues parece que la presidenta Boluarte y su ministro “estrella” están dispuestos a comenzar en breve trabajos en la isla que no llevarán a nada, pero que por más preliminares que sean, implicarán un gran despilfarro de recursos que todos tendremos que pagar de nuestros bolsillos, todo por tratar de ganar algunos puntos en las encuestas, todo para distraer los chanchullos legales en los que anda metido el censurado extitular del Interior.

Nos han dicho que iniciarán trabajos de demolición de las viejas estructuras existentes, que no son pocas, y de afirmado del terreno con personal y maquinaria de las unidades de ingeniería del Ejército. Pero, ¿cúanto cuesta mover todo eso a la isla El Frontón? En primer lugar, ¿tenemos embarcaciones para tal fin? ¿De dónde saldrá la plata?, ¿del presupuesto del sector Justicia y Derechos Humanos?, ¿del INPE?, ¿de Defensa?, ¿de Vivienda, Construcción y Saneamiento?

Lo señalo porque cuando llegue julio del próximo año, entre el nuevo gobierno y todo lo relacionado al penal en El Frontón quede descartado por inviable, por tratarse de un gran cuento, por ser politiquería pura, alguien de la administración saliente de la señora Boluarte tendrá que hacerse responsable por el dinero despilfarrado, y responder ante el Ministerio Público y la Contraloría, que ya deberían comenzar a echar una mirada a este “proyecto” que no tiene ni pies ni cabeza.

La presidenta Boluarte y el ministro Santiváñez deberían trabajar en serio quizá para reactivar las construcciones de penales que han queda truncas por malas gestiones, incluyendo en este gobierno. En Ica hay uno que está botado, en el que han avanzado la mitad de los trabajos. Seguro la dama y el caballero quieren poner la “primera piedra” en El Frontón en medio del ruido de bombos y platillos, aunque en el fondo ellos saben muy bien que no habrá “segunda piedra” porque todo es una farsa.