Canto a las ocupaciones o Una canción para las ocupaciones, es un poema que integra el poemario Hojas de hierba (1855) del escritor estadounidense Walt Whitman, considerado como una especie de arquitecto poético de América del Norte. Whitman escribe: “El presidente está allá por ti, no eres tú quien está aquí por él, los ministros trabajan en sus despachos por ti, no tú aquí por ellos, el Congreso se reúne cada año por ti, las leyes, los tribunales, la organización de los Estados, son todos para ti”. Whitman, no con un verbo pomposo, intelectualmente refinado o bellamente adornado, sino que, con un lenguaje poético realista, desnuda un hecho: El presidente de la República, ocupa la más alta magistratura de la nación por nosotros los ciudadanos electores y está en ese dignísimo cargo para servirnos. Nosotros, el pueblo del Perú, somos el principio sobre el que se funda la legitimidad de la presidencia, sin nuestro consentimiento nada legítimo puede edificarse. Siguiendo el luminoso razonamiento político de Whitman, el presidente, los ministros, los miembros de la honorable cámara de senadores y diputados, y demás integrantes del edificio burocrático estatal, ocupan sus cargos para servirnos. En última instancia, los representantes del pueblo, nos deben obediencia y lealtad. ¡Exigimos entonces, conscientes de nuestras facultades, que aquellos que ocupan temporalmente cargos públicos, desarrollen sus actividades con dignidad y responsabilidad! Y nosotros, desde el inmenso y fértil campo de la sociedad civil, cumpliremos con nuestros deberes y responsabilidades. Cumpliendo cada uno lo suyo –según afirma un viejo apotegma– el mundo encontrará la tranquilidad que anda buscando.

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