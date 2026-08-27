Los que defienden que desde la izquierda se pretenda interpelar a tres ministros del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori que tienen menos de un mes en funciones, bajo el argumento de que al hoy recluso Pedro Castillo se le cuestionó y pretendió bajar jefes de carteras desde el primer día de su mandato, parecen no recordar la clase de elementos altamente tóxicos y nocivos para el país que eran parte de ese equipo encabezado nada menos que por el entonces premier Guido “Puka” Bellido.

Imposible comparar al actual equipo de ministros, donde en líneas generales hay gente profesional y capaz por más que haya algunos cuestionamientos nada determinantes, con la sarta de impresentables que puso Castillo en su primer gabinete, empezando por el premier que hoy cumple un rol casi de cómico ambulante en las redes sociales, e integrado por el exguerrillero Héctor Béjar, al que tuvieron la osadía de poner como titular de Relaciones Exteriores antes de ser expectorado por ponerse faltoso con la Marina de Guerra.

En ese gabinete que hoy tanto defiende la izquierda manejada por Castillo desde la cárcel y su imitador Roberto Sánchez, había también gente como el “explosivo” Iber Maravi, la radical Anahí Durand, el pintoresco abogado Walter Ayala, Juan Carrasco Millones –una especie de José Domingo Pérez chiclayano–, la por todos conocida Dina Boluarte, Aníbal “ríos de sangre” Torres, Pedro Francke, el mismo Sánchez y Ciro Gálvez. De verdad que era personas de espanto, como para salir corriendo. Pero había más.

No podemos olvidar que también eran ministros de Castillo y “Puka” elementos como el hasta hoy prófugo Juan Silva, colocado “estratégicamente” en Transportes y Comunicaciones, donde los presupuestos son millonarios; y el actual presidiario Geiner Alvarado, que manejaba el “botín” de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde tenía como asesor a Salatiel Marrufo, el que finalmente cantó todo lo que sabía y terminó hundiendo al entonces jefe de Estado.

En Correo, en la portada previa al pedido del voto de confianza del Congreso, calificamos a ese primer grupo de jefes de carteras de Castillo como “el peor gabinete de la historia del Perú”, y tuvimos razón. Hoy no se trata de defender a los funcionarios nombrados por la presidenta Fujimori y el premier Luis Galarrera, sino solo de hacer un poco de memoria. Lo que tuvimos desde el 28 de julio de 2021 no fue un equipo ministerial, fue un verdadero mamarracho, con el agravante de que estábamos en plena crisis por la pandemia. Que nunca se nos olvide.