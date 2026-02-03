La región Callao está pagando las consecuencias de haber elegido como su máximo responsable a Ciro Castillo Rojo, un personaje más que dudoso que se hizo conocido por el drama de la muerte de su hijo en el Colca, pero que más allá de eso jamás tuvo una trayectoria política o de gestión pública que sustente su llegada a un cargo tan importante.

Desde el inicio de su gestión en enero del 2023, los escándalos y las denuncias por presunta corrupción e inconductas han sido una constante. Esos han sido los hechos más “saltantes” y no las obras en beneficio de los chalacos que se han podido hacer con los millonarios recursos de una jurisdicción que tiene al principal aeropuerto y puerto del país.

No es la primera vez que el Callao termina en malas manos. Antes tuvo como gobernadores a Alexander Kouri, Félix Moreno y Dante Mandriotti, cada cual con más problemas judiciales que el otro, lo que demuestra que en los últimos años el elector chalaco no ha elegido a las mejores opciones.

Castillo Rojo está intentando volver a la gestión tras algunas semanas en la clandestinidad. Estamos seguros que no se puede esperar mucho de quien optó por escapar antes que afrontar su responsabilidad y responer ante la justicia. Sin duda, nuestro Primer Puerto seguirá a la deriva con un capitán de barco muy cuestionado.