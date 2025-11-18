Todo hace ver que la “democracia” interna dentro la coalición Voces del Pueblo – Nuevo Perú ha sido poco amistosa, pues luego de la proclamación del abogado Ronald Atencio como el candidato presidencial de Venceremos, el derrotado Vicente Alanoca ha salido a acusar de los ganadores de ser “clasistas” y “racistas” y de hacer política de forma “odiosa”.

Estamos, pues, ante una de esas alianzas de papel que solo existen para las elecciones, o la etapa previa, y que luego se separan y hasta se sacan los ojos en medio de las pugnas por el poder. En este caso, ha sucedido en una de las pocas agrupaciones de izquierda que ha logrado sobrevivir en el escenario electoral luego de los lamentables gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, elegidos por Perú Libre, un partido con dirigentes investigados por terrorismo.

De antemano, estaba claro que Venceremos no podía ofrecer nada bueno al país, si entre sus cabezas visibles estaban el condenado por afiliación terrorista Guillermo Bermejo, su abogado Atencio, –ahora candidato presidencial–, y el propio Alanoca, un radical de izquierda que insiste en defender a las dictaduras nauseabundas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Son los que sueñan con una nueva Constitución para llevar al Perú por el despeñadero el comunismo que como está largamente demostrado, solo trae pobreza, corrupción y falta de libertades. ¿Alguien en su sano juicio puede dudar de eso?