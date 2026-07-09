De José María Balcázar, el impresentable que tenemos como presidente interno, se puede esperar cualquier disparate como el de tratar de indultar al golpista Pedro Castillo solo por un asunto ideológico. Ambos son comunistas y me imagino que el jefe de Estado tiene a todos los “compañeros de ruta” presionándolo para que saque en libertad al profesor que ya se frotaba las manos y empacaba las pertenencias que lo acompañan en Barbadillo, creyendo que el ganador de las elecciones sería su imitador Roberto Sánchez.

El propio Balcázar ha dicho que tiene la voluntad de indultar al golpista pese a no tener una condena firme, sino solo en primera instancia. Ante eso, queda confiar en que los ministros que por patriotismo acompañan a este sujeto en el Poder Ejecutivo, se opongan y no permitan la salida en libertad de quien pretendió cerrar el Congreso, capturar el sistema de justicia en su totalidad, realizar detenciones arbitrarias (léase secuestros) y llamar a una ilegal asamblea constituyente.

Dudo que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, un general de división en retiro del Ejército muy bien visto al interior de su institución; y que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, que sabe muy bien cómo es la política, tiene proyección en su correcta carrera profesional y hasta el momento no ha dado su brazo a torcer ante los turbios intentos por liberar a Castillo, vayan a estampar su firma en una eventual infame resolución que abra las rejas al golpista.

Si Balcázar quiere liberar a Castillo, su equipo ministerial tiene que tomar las riendas y no firmar nada, algo como lo que se hizo cuando el mandatario pretendió desconocer el acuerdo que había con Estados Unidos y la empresa Lockheed Martin para la compra de aviones caza F-16 para la FAP. La acción costó el cargo a los entonces titulares de Defensa, Carlos Díaz, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, a quienes el Perú siempre tendrá que agradecer por haber actuado con los pantalones bien puestos ante un despropósito.

De acuerdo a su sentencia, Castillo tiene que pagar con la cárcel su intento de haber roto el orden constitucional para convertirse en dictador. En las últimas semanas los peruanos hemos sido testigos de cómo incluso se han tratado de fraguar diagnósticos médicos para hacer aparecer a este sujeto como un pobre enfermo, a fin de facilitar un “indulto humanitario”. Las intenciones de Balcázar son claras, queda impedir que se burle de la justicia y de los peruanos antes de irse a su casa a fin de mes.