Jamás en el país podrá haber un sistema de justicia eficiente, respetado y confiable si es que no se mejoran los filtros de selección al momento de la adminisión de postulantes, a fin de evitar que gente tan penosa como José Domingo Pérez, un agente de la izquierda radical colado en el Ministerio Público, pueda ejercer algún cargo.

Acá tiene que trabajar muy fino la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial y el Ministerio Público, para evitar la presencia de ineptos y politizados como Pérez, que una vez que fue echado por la puerta falsa de su puesto de fiscal anticorrupción, se convirtió en abogado del golpista Pedro Castillo.

Hoy Pérez es parte del equipo técnico de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, quien lo ha propuesto para la reforma del sistema de justicia. O sea, un exfiscal botado a la calle por politizado y por hacer un mal trabajo, y que además es abogado de un golpista y ladrón como el profesor chotano, nos va a decir cómo mejorar las cosas.

En entrevista a RPP, Sánchez ayer ha dado muestras de vivir en un mundo paralelo, al tratar de vincular al asesino Antauro Humala al fujimorismo y no a su jefe Sánchez, asegurar que podría ser ministro y que Castillo no dio un golpe de Estado. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Estamos todos locos como para tomarlo en serio?