La anemia es una enfermedad silenciosa que afecta al 43.7% de los niños entre 6 y 35 meses de edad, cifra que viene incrementándose en nuestro país en los últimos años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Una de las causas de la anemia es la falta de hierro; reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y genera atraso en el desarrollo; reduce también la capacidad de atención y dificulta el aprendizaje. Es decir, un niño con anemia parte en desventaja: está expuesto a otras enfermedades, impacta en su desarrollo integral y le resta competitividad.

Una solución al problema de la anemia por falta de hierro en niños menores de 3 años está en mejorar su alimentación, siendo el consumo de pescado una opción económica y nutritiva. Por ejemplo, el jurel es una excelente fuente de proteínas que contiene todos los aminoácidos esenciales y omegas; contribuyendo al crecimiento y desarrollo integral de los niños toda vez que es accesible a la mesa popular.

Desde la Sociedad Nacional de Pesquería queremos ser parte de la solución y venimos trabajando para luchar contra el problema de la anemia y la inseguridad alimentaria. Con Armada de Hierro, el programa de responsabilidad social de la SNP, llegamos con pescado a nuestras socias las lideresas de las ollas comunes y comedores populares de diferentes regiones de nuestro país para contribuir a alimentar y formar niños fuertes, sanos y libres de anemia. En el 2025 llegamos con 500 mil kilos de pescado a más de 2 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

El desafío es grande. No podemos solos. Solo sumando esfuerzos podremos erradicar la anemia en nuestro país, un enemigo silencioso que afecta a nuestros niños y a sus familias.