En plena segunda ola la pandemia cientos de miles de peruanos morirán por enfermedad o por hambre. El colapso sanitario es evidente, el virus ha aumentado varias veces su peligrosidad y familias enteras están cayendo y seguirán cayendo. El embate recién comienza y durará varios meses. Si las elecciones del 11 de abril fueran mañana la población votaría desinformada por esta campaña deficiente y sin espacios para conocer ni debatir propuestas. El país en plena debacle sanitaria y económica, como consecuencia de 10 meses de pandemia, necesita del mejor gobierno pero no podremos elegir a quien lo merezca y ofrezca lo mejor. No solo por desconocimiento. Nadie en su sano juicio puede obligar a ir a votar cuando existe altísimo riesgo de contagio. Por responsabilidad y por miedo nadie se dejará coaccionar si su vida peligra. Ninguna multa será convincente para quien no quiere exponerse y su razón es la misma que quita validez a la exigencia. En situación excepcional no hay obligatoriedad que valga ni legitimación por participación masiva. El interés privado de los candidatos y el interés público de cambiar de gobierno se subordinan al derecho a la vida. Si nada garantiza el no contagio el riesgo está ahí y la postergación electoral - cumplida con éxito en varios países del mundo- es una salida razonable. No hacerlo en el Perú es un suicidio democrático y sanitario. El derecho de elección no es solo del ciudadano, es de la colectividad que debe reclamar si una decisión unilateral del gobierno la margina de un acto en que desea y debe participar pero no puede hacerlo por fuerza mayor. El cambio de gobierno es necesario pero unos meses más no harán la diferencia, el alto riesgo si puede hacerla. Corresponde defender la vida y la soberanía desde que el sufragio es deber y es derecho, exigible en estos tiempos dramáticos.