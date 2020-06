No hay forma de que no duela esta cifra: 2.3 millones de empleos perdidos en lo que va de la cuarentena. El plan Arranca Perú anuncia la creación de 1 millón de empleos temporales, desde el Estado. Siendo importante, es insuficiente. Necesitamos recuperar la actividad económica privada que es la que genera empleo masivo, volviendo a prender un motor clave como el turismo. Y, entonces, empujar todos el carro. Empuja Perú.

La actividad turística genera en nuestro país cerca de US$ 12 mil millones bancarizados. Según The World Travel Tourist and Council el turismo en Perú, entre formal e informal, representa el 9.7% del PBI del país y aporta a la economía unos US$ 23 mil millones. Hoy eso está parado. Hace unas semanas iniciamos, desde la academia, un foro digital para repensar en cómo reactivamos este sector.

El resultado fue un proyecto de ley que el congresista de Acción Popular Luis Roel presentó esta semana al Congreso, que no solo declara en emergencia el sector, sino que, además, promueve su reactivación inmediata a través de la promoción del turismo por carreteras, cuidando, por supuesto, todos los protocolos de seguridad y sanidad.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela, asumió con buen talante la propuesta y como resultado es muy probable que se declare feriado largo la semana completa de Fiestas Patrias. Se ha articulado así, el círculo virtuoso de la academia, el sector privado y el Gobierno. El objetivo es defender los más de 3.5 millones de puestos de trabajo que absorbe el turismo, directos e indirectos, de los cuales 1.5 millones son formales.

Hemos considerado exoneraciones tributarias por 18 meses, un mecanismo de financiamiento para relanzar las empresas del sector, un fondo de apoyo para dinamizar tanto la oferta como la demanda, no solo para las PYMES turísticas, sino también para incentivar créditos de consumo para actividades turísticas. Tenemos que sacarle la vuelta a la pandemia.

Lo que se viene es un nuevo turismo: seguro, saludable y ordenado. Apoyemos todos el turismo interno. No será fácil. Hay desconfianza y allí tenemos un primer escollo a superar. Pero, el turismo interno genera ingresos y empleo, fomenta y potencia la identidad nacional, y fortalece la integración familiar y social. Salgamos de manera ordenada a recorrer en país. Empecemos estas Fiestas Patrias. Empujemos Perú. Adelante.