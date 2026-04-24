La primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte se viene desarrollando en un contexto de desafíos ambientales por el fenómeno El Niño, con responsabilidad en el cuidado del recurso y siguiendo lo que determina el PRODUCE en base a la información científica del IMARPE.

El crucero de investigación del IMARPE para evaluar las condiciones de la temporada concluyó en que, a pesar del incremento de la temperatura superficial del mar por el fenómeno El Niño, el recurso anchoveta tenía una biomasa 31% superior al invierno 2025 y 35% por debajo de lo observado en el verano 2025. Así, en línea con la sostenibilidad del recurso, PRODUCE asignó una cuota de 1.91 millones de toneladas, una de las más bajas.

Para el monitoreo de la temporada se cuenta con información en tiempo real que permite una gestión pesquera eficiente y efectiva, implementando mecanismos como cierres preventivos de zonas de pesca para evitar la captura incidental de peces con tallas menores a la mínima legal, además de las auto vedas que la propia industria implementa para el cuidado del recurso.

A diferencia de otras pesquerías, en ésta contamos con un monitoreo satelital al 100% de embarcaciones, información en línea de desembarques y medición de la incidencia de peces con tallas menores para un manejo dinámico y oportuno; teniendo así una gestión pesquera responsable que es un modelo admirado en el mundo.

La temporada finalizará cuando cualquiera de las siguientes condiciones se presente: i) se cumpla la cuota, ii) se supere el porcentaje total permitido de captura de juveniles o iii) se inicie el proceso de desove.

Juntos sacaremos adelante la temporada a pesar de los desafíos ambientales, cumpliendo con la regulación vigente y tomando las decisiones con evidencia científica. En este barco estamos todos.