Desde la independencia en 1821 han gobernado el país unos pocos, los dueños del Perú, primero los hacendados y agroexportadores, y luego los mineros y banqueros, mientras la gran mayoría hoy se encuentra en empleos informales y con escasas oportunidades de mejoría de largo plazo.

Es necesario cambiar este tipo de gobierno, el que se hace la vista gorda con los maletines para candidatas, el que no cobra los impuestos a quienes tienen fortunas en paraísos fiscales, el que persigue a los fiscales que lo denuncian, el que blinda los atropellos y delitos de los “mochasueldos” y el que dispara matando a los manifestantes que reclamaban el respeto a su voto, entre otras muchas injusticias.

La coalición congresal mafiosa ha copado y concentrado el poder. Ha capturado la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Intentan y casi ha logrado tomar el Ministerio Público e irá por los organismos electorales para lograr ser nuevamente gobierno, así sea con fraude. Porque no quieren que como en el 2021, otro candidato elegido desde el pueblo les vuelva a quitar el manejo del Poder Ejecutivo

Desde el frente popular se ha logrado avanzar presentando una alianza política como Venceremos, expresando la voluntad y necesidad de transformar el país. Los ciudadanos y ciudadanas merecemos un país y una sociedad donde vivir con dignidad, ejerciendo realmente nuestros derechos y obligaciones.

Los errores cometidos deberán ser corregidos, pero se trata de avanzar solidaria y colectivamente porque el derecho a la vida digna es irrenunciable.