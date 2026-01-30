Hace pocos días se conmemoró un aniversario más del fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que, en 2014, significó la recuperación del triángulo marítimo del sur poniendo fin a la controversia entre Perú y Chile sobre la delimitación marítima. La sentencia estableció un nuevo límite en el mar y reconoció al Perú derechos soberanos sobre el denominado “triángulo externo”, que implica una ampliación del espacio marítimo peruano, y es una zona rica en recursos pesqueros.

Después de 12 años de este este momento histórico, podríamos estar contando una historia diferente. Lamentablemente, la rigidez en la regulación pesquera de la zona sur del país ha destruido la capacidad instalada, ahuyentando la inversión privada e impidiendo un aprovechamiento sostenible de recursos de dicha zona.

Además, ha generado la crisis de la pesquería industrial de anchoveta en el sur. Las consecuencias: una menor captura de anchoveta genera un menor procesamiento de harina de pescado en las regiones de Arequipa y Moquegua acompañado del cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo.

De las 13 plantas de harina de pescado que existían en estas regiones en 2012 ahora solo quedan 4; se han perdido 7 mil empleos directos y muchos miles más indirectos. A ello hay que sumar alrededor de US$2,000 millones por exportaciones no realizadas, según Macroconsult.

Lo paradójico de esta situación es que Chile se beneficia de esta crisis. Lo que no pescamos, lo pesca Chile. Ellos con una regulación más adaptativa en cuanto a talla mínima y embarcaciones que pueden acercarse a la costa, ganan. Estamos a tiempo de corregir esta situación y cambiar la historia.