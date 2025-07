No es un secreto que la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025) es el evento más concurrido del sector cultural. Su acogida aumenta cada año y el Parque de los Próceres de Independencia de Jesús María se abarrota de más asistentes que, por supuesto, no solo van detrás de los libros tradicionales y las ponencias de autores, sino que también buscan juegos, comidas, accesorios, recetarios y hasta camisetas de fútbol. La diversificación de la FIL es, quizá, la clave de su éxito económico y, a pesar del aumento de la entrada a 10 soles de viernes a domingo y feriados (de lunes a jueves estará a S/7,50), se espera que, en el peor de los casos, la cantidad de visitantes no disminuya drásticamente y que se hayan corregido los errores de años anteriores. Dentro de toda esa jornada, que va del 18 de julio al 6 de agosto y que tiene a Italia como país invitado, hay que mirar a la escritura como la verdadera protagonista. Y los lectores celebramos que llegue como invitado internacional un grande como Javier Cercas, el escritor español que acaba de publicar “El loco de Dios en el fin del mundo”, un perfil muy completo del papa Francisco y la Iglesia Católica. También estará su compatriota Rosa Montero, la gran periodista y novelista, cuyo libro “El peligro de estar cuerda” no dejo de recomendar desde que apareció en 2022. Otro gran invitado es el mexicano Guillermo Arriaga, autor de novelas memorables como “Salvar el fuego” y “El salvaje”, además de ser el guionista de la película “Amores perros”. Ray Loriga, Piedad Bonnett, Laura Restrepo y Elísabet Benavent son otros destacados nombres que encabezan esta edición. Una feria para los gustos más populares, con joyas librescas por encontrar en las decenas de estands. Del otro lado de Lima, en el frontis de la Casa Leguia, en el centro histórico de la ciudad, se desarrollará el “I Festival Internacional de Poesía Quilca”, organizado por la Fundación Yacana, durante los viernes, de 6 a 9 p.m., entre el 11 de julio y el 8 de agosto. En el cruce de los jirones Quilca y Camaná, a una cuadra de la Plaza San Martín, se realizarán presentaciones de libros, lecturas y cierres musicales, así como la exposición fotográfica de Alberto Valderrama. Este evento cultural, que tendrá actividades gratuitas, contará con la presencia de los escritores Xavier Echarri, Domingo de Ramos, Mary Soto, Enrique Sánchez Hernani, Cromwell Jara, entre otros. De esta manera, julio y agosto se convierten en meses librescos para todos los gustos.