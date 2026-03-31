En los últimos tiempos Foro Educativo de vez en cuando lanza pronunciamientos bastante políticos que no responden a su génesis de la búsqueda de la calidad educativa en un contexto de pluralidad .Y, a pesar que dejé de pertenecer a dicha institución hace muchos años, como fundador y directivo en su etapa auroral, recurro a algunos de mis recuerdos.

Reitero mi homenaje al padre Ricardo Morales (sacerdote jesuita), gran maestro y reconocido líder educador. También a grandes maestros que fueron los fundadores de esta institución, entre otros Gloria Helfer, Andrés Cardo, Grover Pango, León Trahtemberg, Manuel Iguiñiz, Luis Guerrero, Graciela Ruiz Durán, Roly Pacheco, Luis Valdivia, Ana Ayala, Guillermo Sánchez Moreno, Hugo Díaz, Dante Cordova, Teresa Tovar, Jorge Capella, María Elena Valdivieso, Pilar Cardó, Jesús Herrero, etc.

En la década del 90 y los primeros años de este siglo se convirtió en un referente de calidad, pluralidad y crítica constructiva, pero de propuestas educativas. Nos reuníamos para elaborar comunicados, informes sobre educación que aportaban al desarrollo educativo con visión de corto, mediano y largo plazo. Anualmente se desarrollaban las grandes conferencias internacionales de educación. Fue pionero de los proyectos ducativos como la Carrera Pública Magisterial y la Ley General de Educación del 2003. Nació como una institución académica para reflexionar y proponer medidas destinadas a mejorar la calidad y equidad del sistema educativo.

Propicia es la ocasión para saludar a su presidenta actual la profesora María Amelia Palacios, fundadora y dirigente del primer Consejo directivo. Y a la vez para desear que esta institución vuelva a sus años de plenitud.