Durante años, la bahía El Ferrol, ubicada en Chimbote, fue sinónimo de olor a pescado y problemas ambientales asociados al crecimiento industrial y urbano. Hoy, sin embargo, en Chimbote se respira un aire fresco.

El primer pilar del proceso de recuperación de la bahía ha sido el rol del Estado. El liderazgo del Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Plan Ambiental de Recuperación de la Bahía El Ferrol, determinó lineamientos técnicos y un marco regulatorio eficiente. A ello se suma el rol fiscalizador de OEFA, ANA y SERNANP; cuya supervisión es fundamental para asegurar que las normas se cumplan.

El segundo pilar es la ciencia. El trabajo del IMARPE ha sido clave para monitorear la evolución ambiental de la bahía y generar la evidencia sobre la mejora en distintos indicadores de calidad ambiental, así como la recuperación de organismos marinos en diversas zonas de la bahía.

El compromiso del sector privado ha sido el tercer pilar. Las empresas pesqueras que operan en Chimbote, a través de APROFERROL, impulsaron la construcción de un sistema de recolección y disposición final de efluentes industriales tratados mediante un emisario submarino de 9.5 kilómetros de longitud que representó una inversión de US$ 15 millones.

Pero el desafío continúa. La pesca ilegal sigue siendo una de las mayores amenazas para nuestros ecosistemas marinos, en especial en las bahías frágiles. Si queremos hablar seriamente de sostenibilidad, combatirla debe ser un compromiso de todos. La recuperación de la bahía El Ferrol demuestra que cuando hay reglas claras y trabajo conjunto, incluso los problemas ambientales más complejos pueden revertirse, pero se requiere decisión política y compromiso de todos los actores para ser los guardianes de la bahía.