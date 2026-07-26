En el Perú existe un espectáculo que se repite cada cierto tiempo. No tiene escenario, pero sí audiencia. No vende entradas, pero genera titulares. Y consiste en que todos hablan de El Niño mientras casi nadie habla de las lluvias.

El país ha convertido la meteorología en una especie de debate permanente. Aparecen mapas, modelos, probabilidades y escenarios. Se discute si será débil, moderado, fuerte o extraordinario. Se buscan comparaciones con 1983, 1998, 2015 o 2023. Y durante meses la pregunta nacional parece ser una sola: ¿viene El Niño?

Sin embargo, esa pregunta es cada vez menos útil. La realidad es que el Perú enfrenta una variabilidad climática mucho más amplia que un solo fenómeno oceánico-atmosférico. Las lluvias intensas, inundaciones, huaicos, sequías, heladas, friajes y vientos fuertes ocurren todos los años, con Niño o sin Niño.

Mientras debatimos porcentajes de probabilidad, las vulnerabilidades siguen exactamente donde estaban el año pasado. Las quebradas continúan ocupadas, los drenajes deficientes, la infraestructura expuesta y la prevención esperando mejores tiempos.

Quizás el problema nunca fue El Niño. El problema es que llevamos décadas hablando niñadas.

El nuevo gobierno tiene ante sí un desafío mucho mayor que enfrentar las lluvias de este año. Tiene la oportunidad de construir una política nacional que entienda la variabilidad climática como una condición permanente del Perú y no como una sucesión de emergencias aisladas.

Dejemos de correr detrás de cada titular y empezaremos a proteger al país de verdad.