Una comerciante de Buenos Aires al borde de la quiebra dice: “Trabajo todo el dia, no me alcanza, es una realidad, no funciona el comercio, estamos bajo de ventas, estamos apretados, la gente necesita comer... ¡¡Aguante Massa!!”

Otra señora sale del mercado en la capital argentina y un reportero de La Nación Más le pregunta por quién votará: “Entre un loco y un chorro (ratero), prefiero al chorro. Y el chorro es Massa”.

Es increíble el apoyo que tuvo el candidato a la presidencia de Argentina y ministro de Economía, Sergio Massa, que incrementó la inflación al 143%, el dólar a 979 pesos y la pobreza al 43%. Disputó la segunda vuelta y consiguió que millones de personas crean que el desastre en su país no es culpa de él sino de otro. “Esta es la campaña del miedo o los argentinos estamos todos locos”, dijo la periodista Viviana Canosa.

Cuando escribo esta columna, las proyecciones de los resultados le dan un triunfo a Javier Milei en la segunda vuelta en Argentina. Ha terminado así las elecciones presidenciales más increíbles de la historia de ese país, que partió en dos a su población y generó mucho enfrentamiento y polarización.

Milei es una respuesta desaforada y frontal contra los políticos tradicionales y la izquierda. Además, con sus propuestas de reducir el Estado a lo mínimo le da en la yema del gusto a los impacientes que quieren romper todo de inmediato.

En Perú muchos deben estar felices. Hace poco el diario El Comercio publicó una nota en la que se daba cuenta que, fuera de Argentina, el Perú es el país con más seguidores de Milei. Además Lima es la cuarta ciudad con más apoyo al probablemente próximo presidente argentino, después de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. “Aquí hay muchos que piensan como él”, dijo una analista.

¿Hay alguien como Milei en el Perú? Hay locos como Antauro Humala o el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, pero allí nomás se quedan. Todos los demás que aparecen con frases altisonantes contra el Estado y a favor de las libertades son parte del problema, son de la “casta política” que tanto aborrece Milei.