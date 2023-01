Siendo hoy el primer día del 2023, es el momento clave para reflexionar sobre todo lo vivido en estos 365 días que “se fueron”: reflexionar sobre aquello que nos quedó pendiente en el tintero, aquello que no hicimos tan bien, aquello que nos llenó de orgullo, aquello que nos hizo sonreír, aquello que nos hizo llorar, aquello por lo que decidimos no arriesgarnos tanto o aquello que finalmente, nos falló. Cualquiera que haya sido nuestro motivo, no olvidemos hacer nuestro balance y nuestra proyección para iniciar bien este nuevo periodo, que se pinta como una nueva oportunidad. Finalmente, el secreto de tener éxito en esta vida y lograr ser feliz, consiste justamente en persistir y no dejarnos vencer por la adversidad. Los seres humanos hemos sido dotados de libre albedrío y tenemos, por ello, el poder de elegir lo que hacemos, cómo lo hacemos o porqué lo hacemos.

Xavier Marcet, presidente de Lead to Change, decía que “…hay cosas que aprendemos después de vivirlas y que, en la vida, puedes dar resultados o excusas, pero solo dejan huella los que dieron resultados. En este nuevo año, aprendamos a escoger bien lo que no nos dejará dormir y decidir lo que ya no nos desvelará…”.

Deseo que estas 365 nuevas “páginas en blanco” que nos ofrece este nuevo año 2023, se llenen de momentos inolvidables para cada uno de ustedes: Que la política deje de ser corrupta y se enfoque en su verdadera esencia; que nuestras autoridades dejen de direccionar proyectos de infraestructura y desarrollo, “empinando” vergonzosamente desembolsos truchos a sus bolsillos; que nuestros conciudadanos que trabajan, puedan gozar de puestos de trabajo seguros y estables y que nuestros emprendedores puedan gozar de condiciones propicias para llevar adelante sus propias empresas; que nuestros legisladores hagan su trabajo pensando en todos los peruanos y que los peruanos dejemos de hacer caso a aquellos que nos engañan y nos enfrentan. No mas demagogia entre cholos y blancos, entre ricos y pobres, entre provincianos y capitalinos. Que este 2023, nos permita vivir en paz. ¡¡Hampullaychik 2023!!