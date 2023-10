Hoy el pleno del Congreso debe decidir si autoriza o no el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos para participar en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) y al Foro de la Inversión Responsable, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, está previsto un encuentro oficial con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Sin duda un viaje importante.Sin embargo, la mandataria ha hecho todos los “méritos” como para que el Congreso esta tarde le diga “no” y la deje sin subirse al avión, debido a dos viajes anteriores -uno a Brasil y otro a Europa- que fueron innecesarios para el país.

Un Poder Ejecutivo responsable y empático con los gobernados que sufren de inseguridad, recesión económica, falta de oportunidades, y que además cada vez que puede expresa su descontento con la clase política, no puede estar priorizando salidas frívolas que más adelante pongan en riesgo giras realmente importantes.Hasta el sábado, miembros de ocho bancadas de diversas tendencias políticas afirmaron que no darían su voto para que la señora Boluarte salga del país. En este diario creemos que bien merecido se lo tendría, por haber manejado tan mal el asunto de los viajes. Sería bueno saber quién asesora a nivel político a la mandataria que no le hace ver esto.