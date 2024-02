Impulsar la acción empresarial privada bajo los pilares de una institucionalidad sólida, de crecimiento económico sostenible e inclusivo, igualdad de oportunidades y una educación de calidad, son los principios y fundamentos que inspiran la actuación y el horizonte de quienes acompañamos los desafíos de IPAE Acción Empresarial, asociación privada sin fines de lucro fundada hace 65 años por lideres empresariales comprometidos con reflexionar, proponer y ejecutar propuestas para hacer del Perú un país mejor. Desde entonces, IPAE ha venido desarrollando diversas iniciativas, entre ellas las conferencias anuales de ejecutivos (CADE) que concentran todos los años a los principales lideres del país y donde se debaten ideas y propuestas para la gobernabilidad, la institucionalidad y por supuesto para potenciar el liderazgo de los jóvenes y mejorar la educación en toda su expresión.

La CADE Educación 2023 culminó su edición No. 15 en agosto pasado, en Lima, bajo el lema “Innovar para educar, Educar para Innovar”, congregando la asistencia de cientos de docentes, directores y autoridades educativas de distintos niveles y modalidades, bajo un programa estupendo que incluyó a diversos expertos y expositores nacionales y extranjeros. Pero eso ¡ya no resulta suficiente! IPAE, como think thank nacional, ha apostado por llevar su trabajo y experiencia a diversas regiones del país y ha iniciado una nueva iniciativa para acercar su visión y trabajo hacia ellas. Es así, que la semana pasada se estrenó la primera CADE EDUCACION “descentralizada”: La ciudad de Trujillo, con el auspicio de la Universidad Cesar Vallejo, fue la anfitriona perfecta que nos permitió trasladar esta primera réplica del evento más importante de la educación peruana al norte del país y que generó una respuesta masiva de más de 1,400 directores y docentes quienes asistieron presencialmente, y mayor número de aquellos que lo hicieron virtualmente. En los siguientes meses, organizaremos las dos siguientes réplicas, en alianza con universidades privadas de otras regiones que serán anunciadas oportunamente para la apertura de inscripciones. “Es increíble lo que se puede lograr si no te importa quien se lleva el crédito” decía el ex presidente norteamericano Harry Truman y es que, finalmente, lo importante es “iluminar”.