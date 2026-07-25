En sus treinta años, la Feria Internacional del Libro de Lima se realiza en el Centro de Exposiciones del Jockey, en Surco. A pesar de sus limitaciones y retos, la FIL Lima sigue siendo el espacio que reúne al mayor número de lectores en el país y que, cada año, reúne a autores nacionales e internacionales. Esperemos que este nuevo inicio sea una oportunidad para mejorar y corregir los problemas de las ediciones anteriores. Dicho esto, paso a lo que más me gusta de esta vida: recomendarles libros. En poesía, está la edición conmemorativa de “Canto Villano”, por el centenario de nuestra gran poeta Blanca Varela, es una gran oportunidad para acercarse a lo mejor de nuestra literatura. El Fondo de Cultura Económica también ha publicado “Entre mujeres solas & Casas” de Giovanna Pollarolo. Otro poemario destacado es “Contralengua” (Pájaro de fuego) de José Gabriel Cabrera Alva. Y, para entender mejor a los vates más destacados de nuestro país, están los ensayos del catedrático Ricardo Falla: “Sobre poemas y poesía” (Artífice). En cuento, Fernando Ampuero nos presenta una selección imperdible de sus cuentos, bajo el título de “Última parada” (Tusquets). Y Enrique Prochazka, uno de los grandes cuentistas del país, ha publicado su nuevo libro “Ochenta días” (Peisa). Más cuentos: “La mancha del gato” (Dendro) de Rudy Jordán, “Culebra” (FCE) de Jhemy Tineo, “Ante los ojos de la noche” de Patrick Pareja Flores y “Fuera de fila” de Romina Paredes, ambos aparecidos con Animal de invierno, “Entre trompos, patines y panfletos” de Rafael Rivera-Mundaca, “Cuentos de playa” de Enrique Rodríguez, “Presunto inocente” (Peisa) de Juan Carlos Belaunde y “El viajero onírico” de Jorge Casilla y “Desafueros” de Javier Baldeón, ambos publicados con la editorial “Colmena”. En novela, la reciente “Memorias de una limeña” del maestro Alonso Cueto y “Perros del diablo” del gran narrador Richard Parra, ambas publicadas con Random House, así como “Nuestra luz en la noche” de Ulises Gutiérrez Llantoy y la emocionante “Tres maneras de morir” (Seix Barral) de Luis Eduardo García. Para conocer más de la vida del papa León XIV, las biografías “El chiclayano de Chicago” (Primera Persona) de Carlos Oré Arroyo, “León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI” (Debate) de Elise Ann Allen y “El papa peruano” (Planeta) de Renzo Gómez Vega. Y no puedo cerrar estas recomendaciones sin “Seres imaginarios andinos” (Lliu Yawar), el magnífico e importante estudio de Pablo Landeo Muñoz sobre nuestra literatura oral quechua.