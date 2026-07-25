Tres ciudadanos venezolanos fueron asesinados la noche del viernes 24 de julio en los exteriores de una barbería ubicada en la calle Salvador Allende, en la urbanización Villa Victoria, distrito de Surquillo. El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. y es investigado por la Policía Nacional para determinar la identidad de los responsables y el móvil del crimen.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que se produjo el ataque. Las imágenes muestran que una camioneta de color plata llegó hasta el frontis del establecimiento donde se encontraban las víctimas antes de que ocurrieran los disparos.

🚨 #LOÚLTIMO | Cámaras de la Municipalidad registraron el momento en que tres hombres fueron acribillados en Surquillo.



⚠️Se recomienda discreción. https://t.co/uXd2P8taJ4 pic.twitter.com/QADKYbWUFJ — Roger García (@Aderly) July 25, 2026





Cámaras captaron el ataque

De acuerdo con los registros de videovigilancia, el vehículo se detuvo frente a la barbería y dos hombres descendieron de la unidad. Uno de ellos bajó del asiento del copiloto y el otro del asiento posterior para disparar en repetidas ocasiones contra los tres extranjeros.

Tras el ataque, los agresores abordaron nuevamente la camioneta y abandonaron el lugar. Mientras tanto, vecinos de la zona acudieron para intentar auxiliar a los heridos, pero los tres hombres fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar poco después del crimen y acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Entre las acciones realizadas se encuentran la recopilación de evidencias y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Alexander Jiménez Rodríguez y José Corado Silva Rodríguez, quienes eran familiares. El tercer fallecido permanece como no identificado y figura, por el momento, como NN.

Los familiares de las víctimas solicitaron que las investigaciones permitan ubicar y detener a los responsables del ataque. Además, indicaron que los tres hombres trabajaban en la barbería y aseguraron que no tenían problemas con otras personas.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el triple homicidio. Al cierre de la información, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima como parte de las diligencias del caso.