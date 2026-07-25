Un choque entre dos buses interprovinciales dejó al menos cinco personas fallecidas y 15 heridas en la región Tacna. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.292 de la carretera Panamericana Sur y movilizó a personal policial, equipos de emergencia y representantes del Ministerio Público.

Entre las víctimas mortales se encuentra una adolescente de 12 años. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna, donde reciben atención médica con distintos diagnósticos.

Investigan las causas del accidente

De acuerdo con información preliminar de la PNP, uno de los buses habría intentado adelantar a otra unidad en un tramo donde la visibilidad era reducida por la presencia de neblina. No obstante, esa hipótesis aún deberá ser verificada como parte de las diligencias que realizan las autoridades.

Al cierre de la información, se esperaba la llegada de representantes del Ministerio Público para continuar con las pericias en la zona. Las investigaciones buscarán determinar las circunstancias y las posibles responsabilidades en el accidente.

Como consecuencia del impacto, el tránsito quedó interrumpido en el sector afectado de la Panamericana Sur. Las autoridades mantienen el control del área mientras se desarrollan las labores de investigación y el retiro de las unidades involucradas.