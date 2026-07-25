El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo detectó la existencia de al menos once (11) instituciones educativas que se encuentran habilitadas como locales de votación, pero que presentan afectaciones por el sismo de magnitud 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

relación. Los locales afectados en la provincia de Chupaca son: IE Amauta, distrito de Ahuac; IE Santiago León, distrito de Chongos Bajo; IE n.° 30086 Santa Rosa de Lima, distrito de San Juan de Jarpa; IE San Juan, distrito San Juan de Iscos; IE 19 de Abril, distrito de Chupaca; IE. N° 31915 Virgen de Fátima, distrito de Chongos Bajo; IE. Héroes de la Breña, distrito de Huamancaca Chico; y las IEP San Juan, distrito de Chupaca; IEP. San Antonio, distrito de Huamancaca Chico. Mientras que en la provincia de Huancayo se encuentra la IE 30169 Nuestra Señora Del Carmen, distrito de Huancán y la IE 30175; distrito de Huayucachi.

En total, estos 11 locales de votación concentran 77 mesas de sufragio y 22,416 electores por lo que el JEE de Huancayo señaló que la prioridad es garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en condiciones de seguridad, por lo que resulta indispensable verificar que cumplan con las condiciones estructurales necesarias antes de su utilización en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En total, estos 11 locales de votación concentran 77 mesas de sufragio y 22,416 electores por lo que el JEE de Huancayo señaló que la prioridad es garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en condiciones de seguridad, por lo que resulta indispensable verificar que cumplan con las condiciones estructurales necesarias antes de su utilización en las ERM 2026.

El JEE de Huancayo solicitó a la ONPE que informe, oportunamente, los resultados de las inspecciones técnicas y las medidas que se adopten respecto a estos establecimientos, a fin de contar con información actualizada para el cumplimiento de sus funciones y asegurar que los locales de votación ofrezcan las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral.